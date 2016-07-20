В Молодечненском районе пострадавшим от стихии компенсируют до половины стоимости стройматериалов

Новости Беларуси. Общий ущерб от июльских ураганов в Минской области оценили в 8 миллионов долларов. В пятерке самых пострадавших районов: Смолевичский, Минский, Дзержинский, Червенский и Березинский.

На помощь им пришли соседи: порядка 700 рабочих. Это строители, коммунальщики, а также сотрудники различных организаций и предприятий. Так, в деревне Апчак бригада из Молодечно демонтирует крыши, убирает мусор, а также расчищает от поваленных деревьев сельское кладбище.

Виталий Демеш, заместитель директора ГЛХУ «Молодечненский лесхоз»:

Сюда приехали 45 человек в одном автобусе. Таких автобусов – три. Мы приехали сюда не день: люди взяли с собой ссобойки, подготовленные, по-рабочему одетые. Люди с пониманием относятся, и, естественно, готовы помочь всё сделать.

Анатолий Павловский, житель деревни Апчак Минской области:

Весь был упавший шифер. Приехала бригада, и помогли накрыть. Мы попросили помощи, а то льёт дождь, накрываться надо было. Так что молодцы, ничего не скажу.

Молодечненская бригада, а это больше сотни человек, будет работать в Минском районе до вечера. Причём хозяевам разрушенных строений за помощь платить не нужно.

Местные органы власти по заявлению пострадавших также компенсируют до половины стоимости стройматериалов, которые понадобятся для восстановления жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.