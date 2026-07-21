Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Беларусь мефедрона

Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Беларусь особо опасного психотропа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нарушение выявлено в пункте пропуска «Брест», куда прибыл пассажирский автобус. Им управлял 48‑летний гражданин Беларуси.

Екатерина Олеферчик, главный инспектор сектора по связям с общественностью Брестской таможни:

Водитель предоставил к осмотру личные вещи и пакет с покупками, который взял на перевозку в Польше, что пояснил в ходе дальнейшего опроса. Таможенник принял решение осмотреть багаж с использованием рентгеновской установки, и на полученной сканограмме было выявлено нехарактерное вложение в упаковке со стиральным порошком. О том, что у белоруса находятся запрещенные вещества, своей реакцией показала и служебная собака. Из упаковки был извлечен полимерный ziplock-пакет с кристаллическим веществом белого цвета. Проведенная судебная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является особо опасным психотропом – мефедроном.

По факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание – до 10 лет лишения свободы.