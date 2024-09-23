В Могилёве состоится заседание Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

Главная тема – союзная медицина. В Могилеве 23 сентября пройдет заседание Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Будет проведен правительственный час на тему согласованной политики в области здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Совета станет возможностью сверить часы. В целом Парламентское Собрание нацелено уделять больше внимания работе с реальными проблемами граждан. Это доступ к льготным социальным программам двух государств, в том числе в сферах образования, занятости, цифровизации. Депутаты намерены шире задействовать потенциал Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, прежде всего для решения задач по созданию единого энергетического рынка и информационного пространства Союзного государства.