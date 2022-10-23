В Могилёве освятили заново отстроенный храм Покрова Божией Матери

Новости Беларуси. В Могилеве утром 23 октября освятили храм Покрова Божией Матери. Святыню, которая когда-то украшала город, отстроили заново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Храм, переживший Великую Отечественную войну, вскоре после ее окончания был разрушен. Но несколько лет назад по картам и немецким аэросъемкам удалось найти старый фундамент церкви. На основе архивных документов, фотографий, одна из которых была обнаружена в семейном альбоме императора Николая II, и чертежей храм восстановили. На его освящение собрались сотни верующих, тожественное богослужение возглавил Патриарший экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Крестный ход и первая служба – долгожданное событие для всех прихожан.

Олеся Васькович, жительница Могилева:

Мы очень рады, что здесь появился храм, потому что больше людей смогут посещать церковь, соборы, приобщаться к духовной жизни, к богу.

Ирина Бедулина, жительница Могилева:

Я мама пятерых детей. Наши детки ходят в воскресную школу при Свято-Никольском монастыре уже несколько лет. Поэтому это все происходило у нас на глазах. Мы видели, как проходили крестные хода в этот еще не построившийся храм. Когда наши прихожане ходили, молились, чтобы этот храм открылся.

Валерий Бетев, житель Могилева:

Рады. Пускай строится, пускай люди идут. И будет возможность как можно больше людям приобщиться к духовной жизни и прийти к богу.