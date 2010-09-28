В Могилевском госуниверситете имени Кулешова открылся Центр немецкого языка и культуры

Теперь с последними книжными новинками Германии смогут познакомиться не только студенты и преподаватели, но и учителя школ.

Немецкая сторона пообещала постоянное обновление фонда. Кроме того, для написания дипломных работ студенты смогут получать из Германии редкую литературу из ведущих учебных заведений.

Это уже второй иностранный центр культуры в Могилёвском университете: год назад здесь открылось французское отделение. Уже через несколько недель первая делегация будущих преподавателей французского отправится на стажировку на родину Стендаля. На кафедре немецкого языка надеются на не менее плодотворное сотрудничество.

Петер Деттмар, советник-посланник посольства Германии в Республике Беларусь:

Это был только первый шаг. Здесь очень хорошие предпосылки, хорошая база для развития центра и дальнейших отношений. Очень важно, что ресурсами этого центра смогут воспользоваться учителя региональных школ.

Алексей Иванов, проректор Могилёвского государственного университета им. А.А.Кулешова:

Потребности экономического развития не только региона, но и всей страны требуют, чтобы у нас были специалисты, которые владеют языками, языками великих европейских держав.