В многоэтажках избавятся от неприятного запаха: более 7000 мусоропроводов заварят в Минске

Новости Беларуси. Более 7000 мусоропроводов заварят за три года в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От неприятного запаха и антисанитарии избавят подъезды почти в двух тысячах домов. Сейчас в городе свыше десяти тысяч таких мусорных стволов. Заваривают мусоропроводы с согласия как минимум половины жителей дома. Многие сами проявляют инициативу.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Для этого в бюджете города Минска определены источники финансирования – это 1 790 тысяч рублей. Планируется построить 130 новых контейнерных площадок. Конечно, в любом случае мы сначала построим контейнерную площадку, потом только будем заваривать стволы мусоропровода.

Для того чтобы поставить вопрос о консервации мусоропровода, нужно направить заявку для обследования придомовой территории. Подать ее можно в администрацию района, местное ЖКХ или службу «115».