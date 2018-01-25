Прямой эфир

В многоэтажках избавятся от неприятного запаха: более 7000 мусоропроводов заварят в Минске

25 января 2018 22:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 7000 мусоропроводов заварят за три года в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В многоэтажках избавятся от неприятного запаха: более 7000 мусоропроводов заварят в Минске-1

От неприятного запаха и антисанитарии избавят подъезды почти в двух тысячах домов. Сейчас в городе свыше десяти тысяч таких мусорных стволов. Заваривают мусоропроводы с согласия как минимум половины жителей дома. Многие сами проявляют инициативу.

В многоэтажках избавятся от неприятного запаха: более 7000 мусоропроводов заварят в Минске-4

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Для этого в бюджете города Минска определены источники финансирования  это 1 790 тысяч рублей. Планируется построить 130 новых контейнерных площадок. Конечно, в любом случае мы сначала построим контейнерную площадку, потом только будем заваривать стволы мусоропровода.

Для того чтобы поставить вопрос о консервации мусоропровода, нужно направить заявку для обследования придомовой территории. Подать ее можно в администрацию района, местное ЖКХ или службу «115».

В многоэтажках избавятся от неприятного запаха: более 7000 мусоропроводов заварят в Минске-7

# общество # Фотофакт # Виталий Смирнов # Проблемы ЖКХ

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске 25 января работал ресторан в стиле поп-ап: что это такое
25 января 2018 22:24

В Минске 25 января работал ресторан в стиле поп-ап: что это такое

Когда сессия позади, можно устроить «Каникулы в Логойске». Как отметили Татьянин день студенты БГУ
25 января 2018 20:26

Когда сессия позади, можно устроить «Каникулы в Логойске». Как отметили Татьянин день студенты БГУ

Каждому, кто ищет работу, помогут. Президент Беларуси подписал Декрет о содействии занятости населения
25 января 2018 18:43

Каждому, кто ищет работу, помогут. Президент Беларуси подписал Декрет о содействии занятости населения