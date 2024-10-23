В Минском зоопарке поселился леопард по кличке Порш

Леопард по кличке Порш поселился в Минском зоопарке. Этот представитель семейства кошачьих уже успел стать любимцем публики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У хищника непростая судьба. Из зоны боевых действий его доставили в Ленинградскую область России, где он находился в хосписе для животных. Об этом стало известно сотрудникам Минского зоопарка. Они предложили поселить леопарда у себя. Сейчас в распоряжении хищника большое теплое помещение с выходом на улицу. Это его временное пристанище на период карантина. Позже Порш займет соседний домик, в котором пока что обитает львенок.

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Себя прекрасно чувствует, немножко проявляет свой характер, иногда демонстрирует свои шикарные кулаки. Когда спит, вроде бы мирный, спокойный, хороший малыш. Живет он у нас не так давно, поэтому еще не все посетители про него знают. Но все, кто знают и кто целенаправленно сюда приходит, конечно же, задерживаются возле этого вольера, фотографируют, снимают. Думаю, что он в ближайшем будущем станет любимцем наших посетителей.