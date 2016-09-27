В Минском районе делают ставку на озимые зерновые: посевная подходит к концу

Новости Беларуси. Аграрии Минщины завершают работы на полях. Более 300 тысяч гектаров – озимый клин центрального региона.

Большинство хозяйств работы завершат в оптимальные сроки – до конца сентября.

А в южных районах области – на Случчине, Любанщине и Солигорщине решено расширить площади под озимый сев. Здесь уже не один год ощущается дефицит влаги в почве, особенно весной и летом. К таким условиям погоды лучше приспособлены озимые зерновые, поэтому на них и делают ставку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.