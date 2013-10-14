Новости Беларуси. Больше, чем просто экспонаты. В минской школе № 42 открыли музей-комнату, посвященную матерям. В уникальной экспозиции – книги, плакаты, фотографии, письма матерям с фронта.

Кроме того, в музее можно увидеть экспонаты, посвященные матерям знаменитых жителей Беларуси, а также известным минчанкам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района:

Все, что здесь представлено, отразится в душе каждого человека, который сюда зайдет. И этот музей станет такой отправной точкой, чтобы мы обратили внимание всего нашего общества на роль матери в нашей стране.

Татьяна Тихиня, директор ГУО «Средняя школа № 42»:

Это самое главное, я считаю, для детей. Мы, взрослые, это понимаем. А детей надо еще к этому готовить. И к материнству готовить, и к ответственности за своих детей – ко всему. И уважать старших, мам своих, бабушек – всех. Большое воспитательное значение имеет этот музей.