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В минской школе № 42 открыли музей-комнату, посвященную матерям

14 октября 2013 17:44
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Новости Беларуси. Больше, чем просто экспонаты. В минской школе № 42 открыли музей-комнату, посвященную матерям. В уникальной экспозиции – книги, плакаты, фотографии, письма матерям с фронта.

Кроме того, в музее можно увидеть экспонаты, посвященные матерям знаменитых жителей Беларуси, а также известным минчанкам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района:
Все, что здесь представлено, отразится в душе каждого человека, который сюда зайдет. И этот музей станет такой отправной точкой, чтобы мы обратили внимание всего нашего общества на роль матери в нашей стране.

Татьяна Тихиня, директор ГУО «Средняя школа № 42»:
Это самое главное, я считаю, для детей. Мы, взрослые, это понимаем. А детей надо еще к этому готовить. И к материнству готовить, и к ответственности за своих детей – ко всему. И уважать старших, мам своих, бабушек – всех. Большое воспитательное значение имеет этот музей.

# Музеи Минска # Борис Васильев

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