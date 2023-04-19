Новости Беларуси. Аграрии Беларуси продолжают посевную. Так, в Минской области засеяли около 60 % площадей зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть и те, кто уже завершает работы. Например, в Столбцовском районе это 13 сельхозпредприятий. Под ранний сев отвели около 4 тысяч гектаров. Теперь на очереди сахарная свекла. Посевная площадь – 3 тысячи гектаров. Далее – кукуруза.

Виталий Бычковский, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столбцовского райисполкома:

Предстоит сев кукурузы – 12 тысяч гектар в районе запланировано посеять, семенами обеспечены в полном объеме. Происходит вторая подкормка азотными удобрениями озимых зерновых, многолетних трав. Технический потенциал очень большой. Горюче-смазочные материалы имеются в достатке, поэтому ничего не мешает работать.

Традиционно в лидерах по темпам посевной в Минской области южные регионы. Близки к завершению работ аграрии Копыльского, Несвижского, Слуцкого и Стародорожского районов.