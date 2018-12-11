В Минской области проверяют участки под строительство. Что делать, чтобы не изъяли землю?

Новости Беларуси. Чистота - на контроле. С начала декабря эпидемиологи выявили нарушения санитарии более чем на 200 объектах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кроме несвоевременного вывоза мусора, появилась и сезонная проблема. Многие предприятия не обработали территории противогололедными реагентами. Всего с начала года учреждения санитарного надзора выдали более 12 тысяч рекомендаций о необходимости устранения нарушений.

Марина Широцкая, исполняющий обязанности заведующего отделением коммунальной гигиены Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Учреждением Госнадзора проверяются все объекты: внутридворовые территории, гаражные и дачные кооперативы, сельскохозяйственные и промышленные объекты. По выявленным нарушениям к административной ответственности было привлечено 671 должностное лицо.

На контроле не только действующие объекты, но и те, что пока находятся на стадии строительства. В центре внимания - освоение земельных участков в установленный срок. Это значит, что в течение года землепользователь должен возвести на своем участке по крайней мере фундамент. А на участках, полученных для строительства жилого дома, за три года должны появиться еще стены и крыша.

Мария Климович, начальник землеустроительной службы Пуховичского райисполкома:

В этом году по 87 указу у нас изъято 3 земельных участка и по 667 указу изъято 12 земельных участков. Мы понимаем, что суть у нас вопроса не изъять земельные участки, а чтобы гражданин, если он взял участок, выполнил свои обязанности.