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«Мы говорим об использовании белорусского языка среди студенческой молодёжи». Что обсудили на открытом диалоге в Витебске?

22 февраля 2021 15:57
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Новости Беларуси. Роль родного языка и его популяризацию в обществе обсудили на открытом диалоге «Беларусь: вчера, сегодня, завтра» в Витебске. Встречу приурочили к Международному дню родного языка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы говорим об использовании белорусского языка среди студенческой молодёжи». Что обсудили на открытом диалоге в Витебске?-1

В качестве спикеров выступили представители власти, руководство одного из витебских университетов, местного телеканала. Они вели диалог со студентами, школьниками и писателями. Дискуссия затронула различные темы – от использования родного языка в повседневной жизни, в телеэфирах до празднования Дня народного единства. В открытом диалоге приняли участие и делегаты шестого Всебелорусского собрания. Они поделились задачами, которые были поставлены на масштабном форуме на ближайшие пять лет.

«Мы говорим об использовании белорусского языка среди студенческой молодёжи». Что обсудили на открытом диалоге в Витебске?-4

Святослав Михайлов, первый секретарь Первомайской районной организации БРСМ Витебска, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Разговор шел о том, чтобы всемерно в каждом городе нашей страны при любых Советах депутатов собирать молодежные парламенты, чтобы они уже могли не просто смотреть на своих старших товарищей, но и самостоятельно принимать какие-то решения в области молодежной политики.

«Мы говорим об использовании белорусского языка среди студенческой молодёжи». Что обсудили на открытом диалоге в Витебске?-7

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
Мы говорим об использовании белорусского языка среди студенческой молодежи, а также мы говорим сегодня о традициях белорусского наследия именно области культуры, которые сегодня у нас сохранились и популяризируются.

«Мы говорим об использовании белорусского языка среди студенческой молодёжи». Что обсудили на открытом диалоге в Витебске?-10

Открытый диалог стал площадкой для старта регионального конкурса буктрейлеров «Книга с экрана». Завершилась встреча написанием диктанта на родном языке.

# Государственная социальная политика # общество # Святослав Михайлов # Владимир Бабичев # Фотофакт

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