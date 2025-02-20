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В Минской области до 2028-го построят более 80 станций обезжелезивания

20 февраля 2025 13:51
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До 2028 года в Минской области построят более 80 станций обезжелезивания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области до 2028-го построят более 80 станций обезжелезивания-2

Больше всего таких объектов появится на территории Борисовского, Минского, Молодечненского и Червенского районов. Например, в Пуховичском таких станций только в 2025 году будет две. Но не только они влияют на качество воды. Заменят также порядка 5 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

В Минской области до 2028-го построят более 80 станций обезжелезивания-4

Андрей Гусев, заместитель директора, главный инженер Пуховичского водоканала:
На последний 2025 год на балансе Пуховичевского водоканала находится 32 станции обезжелезивания. Исходная вода с артезианских скважин подается на станции обезжелезивания, там на фильтрах происходит очистка железа путем аэрации.

Параллельно ведутся работы по проектированию и реконструкции очистных сооружений в населенном пункте Дружный.

# Предприятия Беларуси

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