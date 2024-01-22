В Минске заочно судят представителей террористической организации
Заочный суд над руководителями организации, признанной террористической, начался в Минске. Уголовное дело рассматривается в порядке специального производства, обвиняемые скрываются за границей. Их интересы представляют адвокаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в материалах дела порядка 60 томов, по нему проходит более 10 потерпевших и 6 обвиняемых. Среди них есть и бывшие представители силовых ведомств. Фигурантам предъявлено обвинение по 12 статьям Уголовного кодекса, в том числе за терроризм и измену государству.
Установлено, что главной целью организации был незаконный захват власти в Беларуси. Для этого руководители и участники формирования распространяли призывы к забастовкам, бойкотам, акциям протеста. Планировали и проводили несанкционированные массовые мероприятия, оказывали различное воздействие на представителей действующей законодательной, исполнительной и судебной власти. Часть судебных заседаний будет закрытой, поскольку в материалах дела фигурирует информация для служебного пользования.