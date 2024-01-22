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В Минске заочно судят представителей террористической организации

22 января 2024 11:19
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Заочный суд над руководителями организации, признанной террористической, начался в Минске. Уголовное дело рассматривается в порядке специального производства, обвиняемые скрываются за границей. Их интересы представляют адвокаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске заочно судят представителей террористической организации-1

Всего в материалах дела порядка 60 томов, по нему проходит более 10 потерпевших и 6 обвиняемых. Среди них есть и бывшие представители силовых ведомств. Фигурантам предъявлено обвинение по 12 статьям Уголовного кодекса, в том числе за терроризм и измену государству.

В Минске заочно судят представителей террористической организации-4

Установлено, что главной целью организации был незаконный захват власти в Беларуси. Для этого руководители и участники формирования распространяли призывы к забастовкам, бойкотам, акциям протеста. Планировали и проводили несанкционированные массовые мероприятия, оказывали различное воздействие на представителей действующей законодательной, исполнительной и судебной власти. Часть судебных заседаний будет закрытой, поскольку в материалах дела фигурирует информация для служебного пользования.

# Судебная система Беларуси # общество

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