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В Минске закроют трамвайное движение на улице Якуба Колоса

04 января 2013 14:40
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Новости Беларуси. Трамвайное движение частично закроют в нынешнем году в столице. Такие перемены связаны с плановой реконструкцией путей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обновление ждет три участка на улице Якуба Колоса: от Красной до Дорошевича, от Хмельницкого до Сурганова и от Сурганова до Волгоградской.

Все маршруты сократят до разворотного кольца на улице Бядули или переориентируют в направлении станции «Озеро». Кроме того, реконструкция ждет и посадочные площадки на этих участках.

# общество # Дорожное движение

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