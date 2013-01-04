В Минске закроют трамвайное движение на улице Якуба Колоса

Новости Беларуси. Трамвайное движение частично закроют в нынешнем году в столице. Такие перемены связаны с плановой реконструкцией путей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обновление ждет три участка на улице Якуба Колоса: от Красной до Дорошевича, от Хмельницкого до Сурганова и от Сурганова до Волгоградской.

Все маршруты сократят до разворотного кольца на улице Бядули или переориентируют в направлении станции «Озеро». Кроме того, реконструкция ждет и посадочные площадки на этих участках.