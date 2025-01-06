В Минске задержали пьяного водителя, который пытался дать взятку

Традиционно в православных храмах в Рождественские праздники многолюдно, и к этому готовы в том числе наши правоохранители. Особое внимание будет уделено местам проведения богослужений и территориям, прилегающим к храмам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Готовность к обеспечению общественного порядка в дни религиозных торжеств подтвердили в МВД. Личный состав ориентирован на оказание содействия гражданам. Наряды ГАИ проконтролируют дорожное движение и соблюдение правил парковки.

Александр Купченя, начальник ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

В МВД готовы к обеспечению внутреннего порядка и безопасности граждан в Рождество. Особое внимание – местам богослужений и территориям, прилегающим к храмам. Будет контролироваться и организация дорожного движения, соблюдения правил парковки.