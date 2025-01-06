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В Минске задержали пьяного водителя, который пытался дать взятку

06 января 2025 13:35
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Традиционно в православных храмах в Рождественские праздники многолюдно, и к этому готовы в том числе наши правоохранители. Особое внимание будет уделено местам проведения богослужений и территориям, прилегающим к храмам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Готовность к обеспечению общественного порядка в дни религиозных торжеств подтвердили в МВД. Личный состав ориентирован на оказание содействия гражданам. Наряды ГАИ проконтролируют дорожное движение и соблюдение правил парковки.

В Минске задержали пьяного водителя, который пытался дать взятку-2

Александр Купченя, начальник ГУОПП МОБ МВД Беларуси:
В МВД готовы к обеспечению внутреннего порядка и безопасности граждан в Рождество. Особое внимание – местам богослужений и территориям, прилегающим к храмам. Будет контролироваться и организация дорожного движения, соблюдения правил парковки.

В Минске задержали пьяного водителя, который пытался дать взятку-4

Ситуация на дорогах в праздничные дни под особым контролем. Вместе с тем находятся люди, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Так, в Минске задержан пьяный водитель. За то, чтобы на него не оформляли протокол, мужчина предложил инспекторам 100 долларов США. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности нарушитель не реагировал и оставил купюру в салоне спецтранспорта. Водитель задержан, следователями возбуждено уголовное дело за дачу взятки.

# МВД Республики Беларусь # Рождество

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