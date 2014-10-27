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В Минске за неуплату коммуналки выселят 13 человек, еще 43 дела находятся на рассмотрении в суде

27 октября 2014 17:42
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Новости Беларуси. В Минске за неуплату коммуналки выселят 13 человек. Судебные решения уже приняты. Еще 43 дела сейчас находятся на рассмотрении.

Всего в городе насчитывается более 20 тысяч должников, из них 71 человек не заглядывали в квитанции более трех лет.

Теперь действовать будут строже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Электроэнергию отключат у тех минчан, кто не платит больше двух месяцев. Раньше это мера также применялась, однако теперь, скорее всего, станет обязательной.

Кроме того, может измениться и штраф за день просрочки – с 0,3% до 30%.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Те должники, которые имеют задолженность более двух месяцев, получают уведомление о том, что в течение пяти суток, если они не погасят образовавшуюся задолженность, у них будет произведено отключение коммунальных услуг.

# общество # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Виталий Смирнов

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