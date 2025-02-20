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В Минске вышла в прокат документальная лента «Обитель святой Евфросинии»

20 февраля 2025 07:00
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«Обитель святой Евфросинии» – документальная лента Национальной киностудии «Беларусьфильм» выходит в прокат. В Минске картину можно увидеть 20 февраля в кинотеатре «Победа», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске вышла в прокат документальная лента «Обитель святой Евфросинии»-2

Фильм создан к 900-летию Спасо-Евфросиниевского женского монастыря и рассказывает об одной из старейших обителей Беларуси, чья история неразрывно связана с житием преподобной Евфросинии Полоцкой. Над сценарием режиссер Владимир Луцкий работал вместе с писательницей Людмилой Рублевской. Изначально планировался фильм с элементом игровых реконструкций, яркой графической наполненностью, но в монастыре высказали пожелание создать документальную ленту в традиционной манере. Картина без постановочных сцен получилась познавательной и образной, будет интересна широкой аудитории.

# Кино # Религия

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