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В Минске выбрали семь лучших молодых учителей

19 марта 2013 18:53
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Новости Беларуси.  Лучших среди самых молодых учителей выбирали сегодня в Минске. В финал городского конкурса вышло семь педагогов.

За плечами каждого из них пока еще небольшой практический стаж и огромный творческий потенциал. Его преподаватели продемонстрировали на испытаниях. Среди них: самопрезентация, урок в незнакомом классе, защита собственного проекта и даже психологическое тестирование.

На последнем, определяющем этапе конкурсантам было необходимо провести внеклассное мероприятие и сыграть в брейн-ринг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

 

# общество # Государственная политика в области образования

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