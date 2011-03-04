В Минске возложили венки и цветы к памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении долга

Вместе с белорусскими правоохранителями в торжественной церемонии приняли участие делегации Министерств внутренних дел Литвы, России и Украины. Коллеги, родные и близкие погибших пришли к памятнику с алыми гвоздиками.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы делаем всё для того, чтобы оправдать сегодня степень того доверия, которое нам оказывает сегодня население.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил офицеров и генералов, сотрудников органов внутренних дел, ветеранов с Днем милиции. «Вместе мы сохранили и укрепили мир и стабильность, уберегли Отчизну от беспорядка и беззакония. Ваша сила — в единении с народом. Белорусские граждане уверены, что всегда найдут у вас помощь и поддержку», — говорится в поздравлении.

Сегодня же руководство МВД Беларуси встретится с ветеранами службы, членами семей погибших сотрудников, а также с лучшими милиционерами и военнослужащими внутренних войск. Завершится праздник торжественным мероприятием во Дворце Республики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».