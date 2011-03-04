Минским женщинам вручили грамоты и благодарности

Минским женщинам-руководителям и женщинам-врачам вручили грамоты от Мингорсовета и Мингорисполкома. В Ратуше женщины получили грамоты и благодарности.

Городские власти оценили их вклад в социально-экономическое развитие столицы. Кроме того, наградами отметили и приемных матерей.

Елена Яновская, приемная мать 4-х детей:

Я много раз видела как награждали многодетных. Думала, как бы и мне туда попасть, чтобы и меня чем-то отметили. Сбылась моя мечта.

Любовь Матулик, директор предприятия:

Очень признательны за оценку, внимание городского руководства. Естественно, очень приятно быть на этой церемонии награждения.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Я желаю, чтобы женщины нашей столицы были всегда красивы, обоятельны, мудры, женственны, решительны и настроены на созидание. Я уверен, что все это у них есть. Путь это все развивается и укрепляется.

Вечером минчанок пригласили на раут в Белорусский академический музыкальный театр. Дам встречали гусары, а со сцены поздравляли исключительно мужчины. Своих представительниц прекрасной половины делегировали ведущие предприятия и общественные организации Минска.