В Минске в здании администрации Заводского района состоялась выездная приемная рабочей группы Администрации Президента Беларуси

В основном, жителей города интересовали вопросы, связанные с ЖКХ, строительством, здравоохранением. Интересовались минчане и сносом ветхого жилья в городе.

Как отмечают специалисты, многих обращений сегодня могло бы и не быть, если бы местные органы власти более внимательно отнеслись к своей работе.

Станислав Буко, начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:

Есть руководители нижнего чина: это председатели сельских советов, райисполкомов или их структурных подразделений, которые не на должном уровне решают эти проблемы. Естественно, люди живут не в вакууме – они знают и видят это. И к этим руководителям уже не обращаются.

А если на местах надлежащим образом работают с обращениями граждан, то люди обращаются в первую очередь к этим руководителям.