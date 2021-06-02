В Минске увеличится объём ремонта сетей водоснабжения. В каких районах проводят ремонт?

Новости Беларуси. Для бесперебойной работы и предупреждения аварий. В 2021 году объем перекладки трубопроводов водоснабжения увеличится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Минскводоканал» обслуживает более 3 тысяч километров водопроводных сетей и почти 2 тысячи канализационных. Так, за последние шесть лет объем замены трубопроводов вырос почти в пять раз. Примерно такими же темпами проводится реконструкция сетей водоотведения. При этом основной упор делается на так называемый закрытый способ ремонта, то есть нет необходимости рыть котлованы, что позволяет экономить на дальнейшем благоустройстве.

Александр Микрюков, исполняющий обязанности заместителя директора по строительству УП «Минскводоканал»:

Предприятие сегодня сделало акцент на выполнение таких видов работ собственными силами. Опять же, это экономия денежных средств – порядка 40-50 %. Была приобретена установка направленного бурения и уже успешно пройдены первые метры.