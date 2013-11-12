В Минске стартует Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов

Новости Беларуси. Церемония открытия пройдет сегодня в городской ратуше. В форуме примут участие творческие коллективы и сольные исполнители, которые обучаются в наших вузах, - студенты из Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Китая, Нигерии, России, Туркменистана, Турции, Украины. Все они представят свои творческие номера с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам организаторов, подобный фестиваль должен создать оптимальные условия для межнационального и межкультурного общения иностранных и белорусских студентов.

К слову, сейчас в высших учебных заведениях нашей страны обучаются более 14 тысяч молодых людей из 95 стран.