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В Минске стартует Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов

12 ноября 2013 07:24
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Новости Беларуси. Церемония открытия пройдет сегодня в городской ратуше. В форуме примут участие творческие коллективы и сольные исполнители, которые обучаются в наших вузах, - студенты из Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Китая, Нигерии, России, Туркменистана, Турции, Украины. Все они представят свои творческие номера с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам организаторов, подобный фестиваль должен создать оптимальные условия для межнационального и межкультурного общения иностранных и белорусских студентов.

К слову, сейчас в высших учебных заведениях нашей страны обучаются более 14 тысяч молодых людей из 95 стран.

# общество # Иностранные студенты в Беларуси

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