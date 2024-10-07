В Минске состоялся финальный концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече – 2024»

Более полусотни талантливых коллективов на одной сцене. В Минске состоялся финал общереспубликанской акции «Хоровое вече», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вниманию зрителей представили все разнообразие музыкальных стилей. В репертуаре – шедевры белорусских и российских композиторов, классика советского времени. Также исполнили и песни о родине, героизме народа в годы Великой Отечественной войны.

Участие в гала-концерте приняли более 1,5 тысяч человек – это профессиональные, любительские, детские и студенческие коллективы. Причем из всех регионов страны.