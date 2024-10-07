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В Минске состоялся финальный концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече – 2024»

07 октября 2024 07:27
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Более полусотни талантливых коллективов на одной сцене. В Минске состоялся финал общереспубликанской акции «Хоровое вече», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялся финальный концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече – 2024»-2

Вниманию зрителей представили все разнообразие музыкальных стилей. В репертуаре – шедевры белорусских и российских композиторов, классика советского времени. Также исполнили и песни о родине, героизме народа в годы Великой Отечественной войны. 

Участие в гала-концерте приняли более 1,5 тысяч человек – это профессиональные, любительские, детские и студенческие коллективы. Причем из всех регионов страны.

В Минске состоялся финальный концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече – 2024»-4

Алексей Снитко, директор Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:
Песня, исполненная совместно, имеет колоссальный эффект воздействия. Как на слушателей, так и на самих ребят, и молодых людей, и взрослых, и пожилых, которые поют эту песню. Она проникает до самых глубин сердца и, конечно же, помогает формировать чувства истинного патриотизма.

В Минске состоялся финальный концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече – 2024»-6

Анастасия Ковалева, художественный руководитель хора «Бревис» Минского государственного колледжа искусств:
Хоровое искусство в Беларуси невероятно яркое, колоритное. И когда все хоры собираются вместе на одной сцене и делятся своим творчеством, объединяются, дарят свою радость, свои голоса публике, мне кажется, пропускать такие мероприятия не стоит.

В Минске состоялся финальный концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече – 2024»-8

«Хоровое вече» состоялось уже в девятый раз. Ежегодно фестиваль помогает выявить и поддержать талантливых исполнителей, которые через музыку способствуют формированию культурной идентичности и единства.

# Акции # Анастасия Ковалева # Алексей Снитко

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