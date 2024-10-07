В Минске состоялся финальный концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече – 2024»

Более полусотни талантливых коллективов на одной сцене. В Минске состоялся финал общереспубликанской акции «Хоровое вече», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более полусотни талантливых коллективов на одной сцене. В Минске состоялся финал общереспубликанской акции «Хоровое вече», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вниманию зрителей представили все разнообразие музыкальных стилей. В репертуаре – шедевры белорусских и российских композиторов, классика советского времени. Также исполнили и песни о родине, героизме народа в годы Великой Отечественной войны.
Участие в гала-концерте приняли более 1,5 тысяч человек – это профессиональные, любительские, детские и студенческие коллективы. Причем из всех регионов страны.
Алексей Снитко, директор Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:
Песня, исполненная совместно, имеет колоссальный эффект воздействия. Как на слушателей, так и на самих ребят, и молодых людей, и взрослых, и пожилых, которые поют эту песню. Она проникает до самых глубин сердца и, конечно же, помогает формировать чувства истинного патриотизма.
Анастасия Ковалева, художественный руководитель хора «Бревис» Минского государственного колледжа искусств:
Хоровое искусство в Беларуси невероятно яркое, колоритное. И когда все хоры собираются вместе на одной сцене и делятся своим творчеством, объединяются, дарят свою радость, свои голоса публике, мне кажется, пропускать такие мероприятия не стоит.
«Хоровое вече» состоялось уже в девятый раз. Ежегодно фестиваль помогает выявить и поддержать талантливых исполнителей, которые через музыку способствуют формированию культурной идентичности и единства.