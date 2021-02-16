В Минске проведут капитальный ремонт 250 домов. Адреса можно найти на сайтах ЖКХ

Новости Беларуси. Более миллиона квадратных метров жилья введут в Минске после капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обновят 250 домов во всех районах Минска.

Сейчас уже разработана проектно-сметная документация на каждый объект – выбирают подрядные организации. В многоэтажках обновят фасады, отремонтируют кровлю, заменят окна в подъездах. Внимание уделят и коммуникациям. При этом вводить дома после капремонта будут только после выполнения всего перечня работ, предусмотренного проектом.

Тимофей Кремез, главный инженер Минского городского жилищного хозяйства:

Все адреса домов, которые стоят на капитальный ремонт в 2021 году, размещены на сайтах жилищно-коммунальных хозяйств города Минска. Предварительно, до проведения капитального ремонта, наши жилищно-коммунальные службы будут осуществлять либо письменное информирование населения о видах, объемах и времени проведения работ, либо на встречах с населением непосредственно доводить до населения.