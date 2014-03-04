В Минске прошла встреча руководства Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России

Новости Беларуси. Комитет госконтроля Беларуси и Счетная палата России проверили, как используются средства Союзного бюджета. В Минске 4 марта прошла встреча руководства ведомств.

Контролеры двух стран впервые провели аудит эффективности совместной программы Белространсген-2. Она завершилась в 2013 году. Речь о разработке лекарств и продуктов на основе лактоферина человека. Для этого российскими и белорусскими учеными были специально созданы трансгенные козы. Ревизоры выявили недостатки, но в общем цель достигнута – есть основа для высокотехнологичного наукоемкого производства.

Проверке подвергли и совместную программу по созданию новейших технологий и оборудования для выпуска комбикормов.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Мы добились, что программы реализуются и средства усваиваются практически в полном объеме. 99-95%. Это, я считаю, стало решительной победой и заслуга именно финансовых органов контроля за реализацией таких программ. Да, мы видели какие-то нарушения. Они не носили какой-то масштабный или коррупционный характер. Это нарушения, которые в процессе проверки во многих случаях были устранены.

Вера Чистова, заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации:

Состоялся открытый, принципиально важный для всех трех сторон разговор. При этом особо я бы обратила внимание, что сегодня мы все занимаемся новым делом: мы проводим аудит эффективности, а не просто целевого использования средств. И в этой связи это тот элемент контроля, который должен давать лучшую отдачу в будущем.

В формате «тройки» представители органов финансового контроля Беларуси, России и Казахстана говорили о проверке механизма зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в 2012 году. Такой порядок действует между странами Таможенного союза. Нарушения в этой сфере контролеры выявили незначительные. Система распределения сумм пошлин работает без сбоев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.