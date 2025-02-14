В Минске прошла церемония награждения победителей ежегодного творческого конкурса среди СМИ

Меткое, честное, справедливое слово – мощное оружие в борьбе за безопасность. Это подчеркнул министр обороны Виктор Хренин во время торжественной церемонии награждения победителей ежегодного творческого конкурса среди СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава оборонного ведомства отметил высочайший профессионализм белорусских журналистов и поблагодарил их за вклад в информационное сопровождение деятельности. Как и силовые структуры, корреспонденты всегда на передовой. Благодаря многочисленным репортажам, статьям и тематическим программам белорусский народ знает о достижениях наших Вооруженных Сил, как и «горячие головы» на Западе – это охлаждает пыл и желание вести диалог с Беларусью с позиции силы.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: После 2020 года мы все сделали работу над ошибками, и сегодня мы понимаем, насколько важно быть в информационной повестке и, несмотря на все определенные ограничения и сложности, все равно показывать жизнь Вооруженных Сил, но к этому вопросу мы сейчас стали относиться более аккуратно, соблюдая информационную гигиену. Стараясь больше не просто показывать, а давать статистику и анализы нашим людям, почему это происходит, развенчивая фейки.

В 2025 году на конкурс было подано более сотни заявок. В том числе от представителей ведущих республиканских и региональных СМИ. Мастеров слова определяли в нескольких номинациях, отдельно среди представителей информагентств, радио, газет и телевидения. В числе лауреатов 2025 года – и наш коллега Глеб Прокофьев.

Рассказывать о белорусской армии, поднимать острые темы и противостоять фейкам не всегда просто. Но наши журналисты успешно справляются с очень важной миссией – доносят до зрителей, какой ценой обеспечиваются мир и безопасность на белорусской земле.