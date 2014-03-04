В Минске прошел чемпионат по скоростному поеданию суши!

Новости Беларуси. Съесть как можно больше суши, да еще и на скорость! Мечта всех поклонников японской кухни воплотилась в реальность на открытом чемпионате Беларуси по поеданию роллов!

Больше тысячи роллов приготовили к необычному чемпионату! Для этого поваром понадобилось около 20 килограммов риса и около 10 часов времени!

Это только на первый взгляд эти суши кажутся одинаковыми. На самом деле, в каждом кусочке - своя начинка! Иногда очень острая! На оброчном туре чемпионата участники... плакали. Нет от эмоций, а от японского васаби..

Мохамад Аль-Сахили, шеф-повар:

Мы васаби немножко добавили, потому что люди сидят без эмоций. Я просто хотел их разбудить, что мы на чемпионате находимся.

Суши с сюрпризом! Шеф-повар решил взбодрить участников чемпионата и в финале!

Мохамад Аль-Сахили, шеф-повар:

Васаби будет! И на этот раз я лично сходил за перцем чили на рынок. Такая приправа... Просто буду маскировать как-нибудь. Я не знаю, кому попадутся эти суши, но будет счастливым человеком.

Три отборочных тура и около сотни гурманов японской кухни! Правда, до финала дошли тридцать самых стойких участников!

Итак, на старт! Внимание! Поехали! У каждого участника есть только три минуты, за которые нужно съесть как можно больше роллов! Запивают все лакомство соевым соусом!

В борьбе все средства хороши! Кто-то степенно разжевывает ролл за роллом, а кто-то действительно настроен на победу и проглатывает японское блюдо целыми тарелками!

Арина Шаршевицкая, участница чемпионата:

Это было в первый раз. Мы с мужем, только я съела на одну тарелку больше суши, прошла в финал.

Сорок суши за три минуты — такой рекорд в прошлом году поставила победительница чемпионата. Кстати, ею оказалась хрупкая девушка Алина, которая весит всего-то 43 килограмма. На этот раз девушка вновь попробовала свои силы на необычном соревновании!

Но не тут-то было, победа в этом году победителем оказался представитель сильной половины человечества: минчанин Сергей Зелянин. Он установил новый рекорд: 49 суши за три минуты, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.