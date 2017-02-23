Новости Беларуси. Год науки в Беларуси начался с существенного прорыва в строительной сфере. В Минске представили инновационную разработку проектирования зданий с применением бим-технологий. Такой способ конструирования дает колоссальные возможности. Это не только получение «объемной картинки» будущей постройки, но и единая модель, с которой работают специалисты всех профилей – от архитектора до сметчика. Аналогов программы на постсоветском пространстве нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Проектировщик не просто создает чертежи проектные, а моделирует здание в 3D. Сейчас еще добавлены такие вещи, как время, моделирование строительства зданий во времени, в рамках финансовых расчетов, то есть бюджета зданий. Поэтому, я считаю, это прорыв. Прорыв в первую очередь для наших трех стран – Беларуси, России и Казахстана. Потому что здесь не только программный комплекс, который взаимоувязывает модель здания со сметными расчетами. Мы можем практически, имея модель зданий, сделать расчеты сметы для Российской Федерации, для Казахстана, для Республики Беларусь.

Беларусь планомерно идет по пути внедрения инновационных технологий в строительство. Бонусы очевидны: сокращение времени на проектирование, значительное удешевление постройки. Плюс возможность выхода на внешние рынки.

Сегодня в нашей стране с помощью бим-технологий возводятся, например, стадион «Динамо», прокладывается метро и коммуникации.