Новости Беларуси. Сети все возрасты покорны. В Минске пожилых людей будут обучать компьютерной грамотности: помогать освоить различные полезные онлайн-сервисы.

Все желающие учиться, а также обучать пенсионеров могут присылать свои заявки уже сейчас. А сама программа стартует в октябре. Рассчитана она на четыре месяца. Ровно столько, по мнению организаторов, понадобится волонтерам, чтобы обучить людей компьютерным азам.

Занятия будут проходить раз в неделю в районных центрах соцобслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.