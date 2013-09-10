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В Минске пожилых людей будут обучать компьютерной грамотности

10 сентября 2013 08:31
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Новости Беларуси. Сети все возрасты покорны. В Минске пожилых людей будут обучать компьютерной грамотности: помогать освоить различные полезные онлайн-сервисы.

Все желающие учиться, а также обучать пенсионеров могут присылать свои заявки уже сейчас. А сама программа стартует в октябре. Рассчитана она  на четыре месяца. Ровно столько, по мнению организаторов, понадобится волонтерам, чтобы обучить людей компьютерным азам.

Занятия будут проходить раз в неделю в районных центрах соцобслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Интернет

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