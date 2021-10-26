В Минске появится IT-университет. В городе разрабатывают план комплекса «Северный берег»

Новости Беларуси. В Минске разрабатывается детальный план будущего комплекса «Северный берег», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Определяется очередность освоения территории. Более 90 % возводимых объектов будут обогреваться за счет электричества. Остальные планируется обеспечить собственными источниками тепла. Также для транспортного обслуживания территории потребуется организация дорожного движения с выездом на МКАД.

Согласно внесенным изменениям в генеральный план Минска, под застройку в северной части столицы отданы почти 10 квадратных километров. Это территория, примыкающая к внутренней стороне МКАД, между водохранилищами Дрозды и Цнянское. На ней планируют возвести жилье, выставочный центр, IT-университет, международный центр торговли и другую коммерческую недвижимость.