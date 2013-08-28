В Минске откроется Социальный центр «Счастливый малыш»

Новости Беларуси. Минск не без добрых людей. В сентябре общественная организация «Белорусский фонд SOS-Детская деревня» совместно с Мингорисполком и Администрацией Московского района планируют открыть Социальный центр «Счастливый малыш». Деятельность финансируется Немецким Фондом им. Германа Гмайнера и Федеративным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.

Профилактика социального сиротства среди детей раннего возраста (до 3 лет) – это приоритетная цель работы специалистов центра. Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, при обращении могут получить психологическую, социально-правовую, педагогическую и экономическую помощь и поддержку. В экстренных случаях возможно проживание молодых матерей с детьми до 3-х лет в приюте.

Ирина Шмак, руководитель социального центра «Счастливый малыш»:

Заканчивается оснащение приюта. Очень хорошие условия, благоустроенная квартира. Там этим женщинам будет оказываться социальная, психологическая и педагогическая поддержка. Они не будут оставлены сами себе: их все время будут сопровождать сотрудники нашего центра. По выходу из нашего проекта они будут вполне самодостаточными женщинами, которые смогут решать свои проблемы сами.