Прямой эфир

В Минске откроется Социальный центр «Счастливый малыш»

28 августа 2013 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск не без добрых людей. В сентябре общественная организация «Белорусский фонд SOS-Детская деревня» совместно с  Мингорисполком и Администрацией Московского района планируют открыть Социальный центр «Счастливый малыш». Деятельность финансируется Немецким Фондом им. Германа Гмайнера и Федеративным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.

Профилактика социального сиротства среди детей раннего возраста (до 3 лет) – это приоритетная цель работы специалистов центра. Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, при обращении могут получить психологическую, социально-правовую, педагогическую и экономическую помощь и поддержку. В экстренных случаях возможно проживание молодых матерей с детьми до 3-х лет в приюте.

Ирина Шмак, руководитель социального центра «Счастливый малыш»:
Заканчивается оснащение приюта. Очень хорошие условия, благоустроенная квартира. Там этим женщинам будет оказываться социальная, психологическая и педагогическая поддержка. Они не будут оставлены сами себе: их все время будут сопровождать сотрудники нашего центра. По выходу из нашего проекта они будут вполне самодостаточными женщинами, которые смогут решать свои проблемы сами.

# общество # Социальная инфраструктура # Ирина Шмак # Социальный центр «Счастливый малыш»

Другие новости рубрики

Все новости
Каждая область Беларуси к началу учебного года получит от Банка развития по 10 школьных автобусов «МАЗ»
28 августа 2013 18:44

Каждая область Беларуси к началу учебного года получит от Банка развития по 10 школьных автобусов «МАЗ»

В Минске до 15 сентября продлены сроки набора учащихся на большинство профессий строительного профиля
28 августа 2013 05:56

В Минске до 15 сентября продлены сроки набора учащихся на большинство профессий строительного профиля

28 и 29 августа у многих минчан будет отсутствовать горячая вода в связи с испытанием теплосетей
27 августа 2013 19:04

28 и 29 августа у многих минчан будет отсутствовать горячая вода в связи с испытанием теплосетей