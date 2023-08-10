В Минске накануне Дня строителя наградили более 60 представителей профессии

Новости Беларуси. Более 60 представителей строительной отрасли отметили в Минске накануне профессионального праздника. В торжественной церемонии приняло участие руководство города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В списке награжденных – электромонтажники, машинисты крана, инженеры, водители. На протяжении многих лет они не только ответственно выполняли поставленные задачи, но и достигли профессиональных высот. Также на мероприятии были отмечены лучшие предприятия и проектные организации. Отметим, сегодня в строительной отрасли столицы трудится более 33 тысяч человек. Это люди, которые ежедневно вносят вклад в развитие инфраструктуры города.

Владимир Кондратович, машинист бульдозера управления механизации № 70 открытого акционерного общества «Трест № 15 «Спецстрой»:

42 года в профессии, строим город, строим агрогородки. Мне, конечно, лестно, приятно, что меня выделили.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

Они выполняют важную задачу практически по всем направлениям. Как цели устойчивого развития государства. И все это не без помощи строителей. Комфортное жилье, перевод города на водоснабжение из подземных источников, наукоемкие производства – все это делается благодаря строителям.