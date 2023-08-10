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В Минске накануне Дня строителя наградили более 60 представителей профессии

10 августа 2023 18:21
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Новости Беларуси. Более 60 представителей строительной отрасли отметили в Минске накануне профессионального праздника. В торжественной церемонии приняло участие руководство города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске накануне Дня строителя наградили более 60 представителей профессии-1

В списке награжденных – электромонтажники, машинисты крана, инженеры, водители. На протяжении многих лет они не только ответственно выполняли поставленные задачи, но и достигли профессиональных высот. Также на мероприятии были отмечены лучшие предприятия и проектные организации. Отметим, сегодня в строительной отрасли столицы трудится более 33 тысяч человек. Это люди, которые ежедневно вносят вклад в развитие инфраструктуры города.

В Минске накануне Дня строителя наградили более 60 представителей профессии-4

Владимир Кондратович, машинист бульдозера управления механизации № 70 открытого акционерного общества «Трест № 15 «Спецстрой»:
42 года в профессии, строим город, строим агрогородки. Мне, конечно, лестно, приятно, что меня выделили.

В Минске накануне Дня строителя наградили более 60 представителей профессии-7

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:
Они выполняют важную задачу практически по всем направлениям. Как цели устойчивого развития государства. И все это не без помощи строителей. Комфортное жилье, перевод города на водоснабжение из подземных источников, наукоемкие производства – все это делается благодаря строителям.

В Минске накануне Дня строителя наградили более 60 представителей профессии-10

Профессиональный праздник строители отметят уже 13 августа. Сегодня в Минске реализуются масштабные проекты по вводу жилья, строительству культурных и спортивных объектов, производственных и офисных зданий.

# Госнаграды # общество # Александр Черников # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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