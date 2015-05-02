В Минске 2 мая стартовал летний музыкально-туристический сезон

Новости Беларуси. С форума уличных театров начался в Минске летний музыкально-туристический сезон. Каждые выходные до октября создавать настроение минчанам будут музыканты, мимы и танцоры из Беларуси Франции и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярко, волшебно и незабываемо! В Минске стартовал форум уличных артистов. Основная площадка для выступлений театралов – Верхний город. Посмотреть на творчество уличных артистов сюда 2 мая пришли сотни зрителей.

Белорусские артисты из этого коллектива с постановками объездили страны как ближнего, так и дальнего зарубежья. Для своих соотечественников подготовили премьеру: на суд зрителей представили спектакль «Корабль дураков».

Никита Карчевский, уличный артист:

Готовились долго. У нас есть ряд инструментов новых, которые пришлось осваивать с нуля. Результат вы увидели на нашей сцене. Считаем, что очень хорошо. Зрителям понравилось.

В Минск приехали театралы со всей Беларуси, России, Польши, Франции. Огромный интерес у зрителей вызвало выступление артистов из французского Амьена.

Самюэль Эро, уличный артист (Франция):

Во Франции уличные форумы проводятся уже около тридцати лет. Видно, что вашему зрителю всё это в новинку. Поэтому было очень интересно выступать перед белорусской публикой.

Средневековые фарсы, хореографические постановки, клоунада, номера на ходулях, интерактивные спектакли – всё это 2 мая можно было увидеть в Верхнем городе.

Форум уличных театров проходит в столице уже в третий раз. Он закончится 3 мая выступлением артистов Белгосцирка. Но уже через неделю театралы вновь выйдут на городские улицы. Создавать настроение минчанам они будут по выходным до октября.