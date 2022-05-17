В Минске 17 мая начнутся Кирилло-Мефодиевские чтения

Новости Беларуси. Кирилло-Мефодиевские чтения начнутся 17 мая в Минске. В 2022 году они приурочены к 1030-летию Православной церкви на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум объединит специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в областях богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Уникальная площадка для обсуждения научных изысканий в гуманитарной сфере существует вот уже более 25 лет. Тема нынешнего форума – «Христианство в Беларуси: история, богословие, традиции».