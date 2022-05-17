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В Минске 17 мая начнутся Кирилло-Мефодиевские чтения

17 мая 2022 07:52
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Новости Беларуси. Кирилло-Мефодиевские чтения начнутся 17 мая в Минске. В 2022 году они приурочены к 1030-летию Православной церкви на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске 17 мая начнутся Кирилло-Мефодиевские чтения-1

Форум объединит специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в областях богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Уникальная площадка для обсуждения научных изысканий в гуманитарной сфере существует вот уже более 25 лет. Тема нынешнего форума – «Христианство в Беларуси: история, богословие, традиции».  

# Образовательные чтения # общество # Фотофакт

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