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В Минске 13 тысяч неприватизированных квартир перейдут в фонд арендного жилья

12 июля 2016 19:05
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Новости Беларуси. В Минске 13 тысяч неприватизированных квартир перейдут в фонд арендного жилья. Таковы предварительные итоги приватизации в столице жилых помещений.

Работа с поданными в установленный срок заявлениями продолжается. Основная причина «неперевода» жилья в категорию частной собственности – семейные разногласия. Также многие пожилые люди не увидели смысла платить за приватизацию и оказались готовы жить в арендном жилье.

По мнению специалистов, завершение приватизации в столице прошло в  плановом режиме. В соответствии с законодательством, все неприватизированные квартиры подлежат включению в состав жилых помещений коммерческого пользования, за исключением социальных и специальных. Размер арендной платы таких  квартир устанавливается с понижающим коэффициентом 0,2.

Напомним, в Беларуси 1 июля закончился срок приема заявлений на приватизацию жилых помещений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Приватизация в Беларуси

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