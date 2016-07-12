Новости Беларуси. В Минске 13 тысяч неприватизированных квартир перейдут в фонд арендного жилья. Таковы предварительные итоги приватизации в столице жилых помещений.

Работа с поданными в установленный срок заявлениями продолжается. Основная причина «неперевода» жилья в категорию частной собственности – семейные разногласия. Также многие пожилые люди не увидели смысла платить за приватизацию и оказались готовы жить в арендном жилье.

По мнению специалистов, завершение приватизации в столице прошло в плановом режиме. В соответствии с законодательством, все неприватизированные квартиры подлежат включению в состав жилых помещений коммерческого пользования, за исключением социальных и специальных. Размер арендной платы таких квартир устанавливается с понижающим коэффициентом 0,2.

Напомним, в Беларуси 1 июля закончился срок приема заявлений на приватизацию жилых помещений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.