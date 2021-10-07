В Мининформ прислали просьбу о возобновлении доступа к сайту kp.by. Документов на прекращение выпуска газеты не поступало

Новости Беларуси. В Министерство информации документы на прекращение выпуска газеты «Комсомольская правда в Беларуси» не поступали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября стали появляться сообщения о якобы прекращении работы белорусского представительства издания.

Однако в этот же день в Мининформ обратилось ЗАО «БелКП-ПРЕСС» с просьбой о возобновлении доступа к интернет-ресурсу kp.by. При этом в письме за подписью генерального директора закрытого акционерного общества указано, что редакция принимает во внимание правовую оценку, которая была дана скандальной публикации журналиста Павла Можейко, и гарантируют доведение этой оценки до сотрудников.

В профильном ведомстве подчеркнули, что поступившее обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке. Ситуация, развернувшаяся вокруг «Комсомольской правды в Беларуси» и неоднозначной публикации, обсуждается и в экспертной среде.