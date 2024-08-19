В Мингорисполкоме рассказали о судьбе проблемного дома на Купревича, 16

Дополнительные сваи и укрепление фундамента. В Мингорисполкоме рассказали о судьбе проблемного дома на улице Академика Купревича, 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дополнительные сваи и укрепление фундамента. В Мингорисполкоме рассказали о судьбе проблемного дома на улице Академика Купревича, 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К его строительству приступили в 2017 году. Объект состоит из трех секций, по 16 этажей каждая. Спустя 2 года возведение здания приостановили. Выяснилось, что дом, стоящий на месте русла реки, дал чрезмерную усадку – около 30 сантиметров. Сейчас в эксплуатацию введена лишь одна секция многоэтажки. На двух других ведутся работы по укреплению фундамента. Для этого в подвальных помещениях дома устанавливают дополнительные пробные сваи.
Виталий Громыко, директор Минского домостроительного комбината:
Мы идем сразу лидерным бурением. Это 89-й диаметр трубы. Все трубы по метру. Когда доходим до проектной отметки, то переоснащаем на 151-й диаметр трубы, которая уже закладывается полностью. И по проектному решению, после проведения работ по испытанию будет проходить массовая забивка свай. Их до 300. По результатам испытаний, возможно, будет скорректировано проектное решение по общему количеству свай.
Проводить испытания свай на прочность начнут уже в начале сентября. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируют до конца года. Свои квартиры ожидают 64 заказчика.