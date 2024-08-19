В Мингорисполкоме рассказали о судьбе проблемного дома на Купревича, 16

Дополнительные сваи и укрепление фундамента. В Мингорисполкоме рассказали о судьбе проблемного дома на улице Академика Купревича, 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К его строительству приступили в 2017 году. Объект состоит из трех секций, по 16 этажей каждая. Спустя 2 года возведение здания приостановили. Выяснилось, что дом, стоящий на месте русла реки, дал чрезмерную усадку – около 30 сантиметров. Сейчас в эксплуатацию введена лишь одна секция многоэтажки. На двух других ведутся работы по укреплению фундамента. Для этого в подвальных помещениях дома устанавливают дополнительные пробные сваи.

Виталий Громыко, директор Минского домостроительного комбината:

Мы идем сразу лидерным бурением. Это 89-й диаметр трубы. Все трубы по метру. Когда доходим до проектной отметки, то переоснащаем на 151-й диаметр трубы, которая уже закладывается полностью. И по проектному решению, после проведения работ по испытанию будет проходить массовая забивка свай. Их до 300. По результатам испытаний, возможно, будет скорректировано проектное решение по общему количеству свай.