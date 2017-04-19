В Мингорисполкоме 19 апреля рассмотрели 35 предложений по развитию от столичных бизнесменов

Специальный совет экспертов при столичной мэрии сегодня предложил создать институт по защите прав предпринимателей. Для начала в него войдут пять человек.

Новости Беларуси. Навстречу предпринимателям идет городская власть. 19 апреля в Мингорисполкоме рассмотрели проект декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу», который вынесен на общественное обсуждение.

Андрей Доморацкий, заместитель председателя Мингорисполкома:

Это уменьшение различных бюрократических препон, уменьшение проверок. Создание климата для того, чтобы наш бизнес мог спокойно развиваться и получать реальные положительные результаты.

При этом чтобы органы власти не мешали и не ставили препоны.

За несколько месяцев специалисты подготовили нормы, которые на практике улучшат деловую среду. При этом не только упростят условия, но и ускорят ведение бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.