В микрорайоне «Серебрянка» вместо парковок могут появиться зоны отдыха и развлечений: мнения жильцов разделились

Новости Беларуси. Меньше машин – больше зелени. Двор без парковок может появиться в Серебрянке. Амбициозный проект жителям одного из домов по улице Малинина предложили активисты одной из экологических организаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В планах – создание различных зон отдыха – как для пенсионеров, так и для мам с детьми. Таким образом, территория, которая сейчас занята автомобилями, будет использоваться для развлечений. Волонтеры готовы провести реконструкцию бесплатно. Правда, пока мнения жильцов разделились.