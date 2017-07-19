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В микрорайоне «Серебрянка» вместо парковок могут появиться зоны отдыха и развлечений: мнения жильцов разделились

19 июля 2017 17:15
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Новости Беларуси. Меньше машин – больше зелени. Двор без парковок может появиться в Серебрянке. Амбициозный проект жителям одного из домов по улице Малинина предложили активисты одной из экологических организаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В планах – создание различных зон отдыха – как для пенсионеров, так и для мам с детьми. Таким образом, территория, которая сейчас занята автомобилями, будет использоваться для развлечений. Волонтеры готовы провести реконструкцию бесплатно. Правда, пока мнения жильцов разделились.

В микрорайоне «Серебрянка» вместо парковок могут появиться зоны отдыха и развлечений: мнения жильцов разделились-1

Татьяна Овсейчук, председатель «ЖСПК-362»:
То, что размещено на стенде – это примерный план, который мы и обсуждали. Ребята из проекта «Альтернативный двор» учитывают мнения жителей. В субботу на собрании мнения были неоднозначные: кто-то категорически против, кто-то категорически за такую инициативу.

В микрорайоне «Серебрянка» вместо парковок могут появиться зоны отдыха и развлечений: мнения жильцов разделились-3

Подобный проект уже был реализован в Заводском районе. Часть одного из дворов на Партизанском проспекте удалось избавить от автомобилей. На их месте появились песочницы.

# общество # План застройки Минска и Минской области # Фотофакт

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