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В Марселе открылось консульство Республики Беларусь: белорусские интересы будет представлять бизнесмен и знаток мира моды Фабрис Рауль

20 декабря 2017 06:53
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Новости Франции. В Марселе открылось почетное консульство Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Марселе открылось консульство Республики Беларусь: белорусские интересы будет представлять бизнесмен и знаток мира моды Фабрис Рауль-1

Это второй по численности город во Франции и один из самых экономически развитых. Почетное консульство охватит сразу несколько департаментов Прованса.

В Марселе открылось консульство Республики Беларусь: белорусские интересы будет представлять бизнесмен и знаток мира моды Фабрис Рауль-4

Белорусские интересы на Лазурном берегу будет представлять влиятельный бизнесмен и знаток мира моды Фабрис Рауль. Он получил белорусский флаг, герб и экзекватуру Президента Беларуси. На официальной церемонии инаугурации присутствовали деловые круги, дипломаты, представители диаспоры.

В Марселе открылось консульство Республики Беларусь: белорусские интересы будет представлять бизнесмен и знаток мира моды Фабрис Рауль-7

Почетные консулы традиционно не только развивают сотрудничество в экономике, культуре и других сферах, но и оказывают помощь гражданам государства, которое представляют.

# общество # Фотофакт # Беларусь-Франция

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