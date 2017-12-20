В Марселе открылось консульство Республики Беларусь: белорусские интересы будет представлять бизнесмен и знаток мира моды Фабрис Рауль

Новости Франции. В Марселе открылось почетное консульство Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это второй по численности город во Франции и один из самых экономически развитых. Почетное консульство охватит сразу несколько департаментов Прованса.

Белорусские интересы на Лазурном берегу будет представлять влиятельный бизнесмен и знаток мира моды Фабрис Рауль. Он получил белорусский флаг, герб и экзекватуру Президента Беларуси. На официальной церемонии инаугурации присутствовали деловые круги, дипломаты, представители диаспоры.