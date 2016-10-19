Прямой эфир

В Крупской художественной галерее работает выставка тканевых картин Светланы Дубовец

19 октября 2016 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Шелковая радуга. Необычная выставка работает в Крупской художественной галерее. Мастер батика Светлана Дубовец презентовала на суд зрителей свои работы. 

В качестве полотен для картин использовано ткань, на которую нанесены краски.

Необычное искусство бухгалтер по профессии освоила всего несколько лет назад, однако ее выставки с успехом проходят в разных странах мира. 

А картины находятся в частных коллекциях Беларуси, России, США и Чехии. 

На выставке в Крупках каждая работа символизирует цвета радуги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кристина Жукова, научный сотрудник Художественной галереи имени Бориса Аракчеева в Крупках: 
Красный – маки – символ чистоты, женского очарования, оранжевый – лилии – нежный цветок, зелёный первоцвет – самые ранние цветы, голубой – незабудки , синий – прекрасные пионы, и фиолетовый – ирисы. В осенние холодные дни мы приглашаем всех посетить нашу галерею, окунуться в эти яркие краски лета.

# общество # Декоративное искусство # Кристина Жукова

Другие новости рубрики

Все новости
В Копыльском районе установили мемориальную доску в честь хирурга Антона Брыкальского
19 октября 2016 15:02

В Копыльском районе установили мемориальную доску в честь хирурга Антона Брыкальского

В Минской области проходит профилактическая акция, посвящённая правилам пожарной безопасности
19 октября 2016 14:59

В Минской области проходит профилактическая акция, посвящённая правилам пожарной безопасности

В кафе Минской области снижены цены на блюда национальной кухни
19 октября 2016 14:58

В кафе Минской области снижены цены на блюда национальной кухни