В Италии появился дорожный знак «Осторожно, проститутки!»

Городские власти Тревизо (Италия), видимо из желания оградить туристов с детьми от нелицеприятного зрелища, установили дорожный знак «Осторожно, проститутки!».

Британская Daily Telegraph пишет, что треугольный знак выполнен в манере обычных предупреждающих знаков. То есть на треугольной по форме белой табличке с красной обводкой изображен силуэт женщины в короткой юбке и с дамской сумочкой в руках.

Местные жители в направили гневное послание в канцелярию мэра города. Они утверждают, что инновация администрации Тревизо вводит в заблуждение большинство участников дорожного движения. В частности, им непонятно, что это значит — либо на этом участке дорогу переходят проститутки, либо они предлагают воспользоваться своими услугами в этом районе, пишет MIGnews.com.