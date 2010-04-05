Прямой эфир

Внешний интернет-шлюз Беларуси до конца года будет расширен до 70-80 Гбит/с

05 апреля 2010 13:07
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На данный момент суммарная ширина интернет-канала составляет 37 Гбит/с.

Предыдущее расширение состоялось в марте. Тогда внешний интернет-шлюз Беларуси расширили на 13 Гбит/с (в российском направлении на 11 Гбит/с, в западном - на 2 Гбит/с).

РУП «Белтелеком» держит запас около 30% свободных емкостей, текущая загрузка канала пока не превышает 70%. В настоящее время 50% канала широкополосного доступа приходится на Минск, другие 50% — на регионы. Расширение внешнего интернет-канала Беларуси планируется в два этапа: первый — с апреля, второй — с мая 2010 года, сообщает БЕЛТА.

# общество # Интернет

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