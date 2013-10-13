В ходе республиканской акции «Чистый лес» волонтеры очистили от мусора около 8 тысяч гектаров

Новости Беларуси. «Сохраняя лес, сохраняем будущее». Под таким девизом прошла республиканская акция «Чистый лес». Она собрала более 20 тысяч участников. Добровольцы, школьники, работники лесхозов по всей стране наводили порядок в лесу и вдоль дорог. От бытового мусора удалось очистить около 8 тысяч гектаров.

Несколько десятков человек собрались и в одном из лесов Логойского района. Это место пользуется популярностью у отдыхающих. Ежегодно сюда приезжают порядка полутора тысяч человек, к сожалению, оставляя после себя мусор. После его уборки волонтеры посадили деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сурта, участник акции:

Конечно, будет и порядок, и чистота в лесу. Наша задача – убрать, навести порядок в лесу.

Федор Лисица, первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь:

Много школьников пришло, молодежи. Пришли помочь небезучастные к нашей природе, чистоте люди. Пришли работники со своими детьми, семьи. Вы знаете, наверное, самое главное в акции – привлечь молодежь, привлечь детей, наше будущее.