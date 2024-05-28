Прямой эфир

В Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра – студотряды набирают популярность

28 мая 2024 20:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новые друзья, бесценный опыт и первые деньги. В Беларуси набирают популярность студенческие отряды. Из года в год к движению присоединяется все больше и больше молодых людей. Они работают в сельском хозяйстве, на заводах, стройках, в больницах и детских лагерях. Заявки на работу в этом году уже подали более 23 тысяч человек по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно 28 мая состоялось открытие третьего трудового семестра.

В Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра – студотряды набирают популярность-1

Наталья Пархутик учится в Гродненском политехническом колледже. Ее будущая специальность – техник-механик. Сейчас девушка в составе студенческого производственного отряда работает на одном из гродненских заводов. С предприятием Наталья познакомилась еще во время своей предыдущей практики. Теперь она не только шлифовщица, но еще и командир.

В Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра – студотряды набирают популярность-4

Наталья Пархутик, командир студенческого производственного отряда «Принеманский строитель» имени Героя Советского Союза К.С. Заслонова:
Я обрабатываю крестовину. Надо предварительное шлифование, то есть, ее прошлифовать, чтобы она была гладенькая, чистая, чтоб она блестела, можно так сказать.

В Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра – студотряды набирают популярность-7

Сергей Пилютик, начальник смены завода:
Для нас это огромная помощь в плане производства. Молодые, энергичные приходят, мы очень рады, что с такими людьми нам приходится работать.

В Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра – студотряды набирают популярность-10

Всего в составе этого студенческого отряда около 20 человек. Все они работают на разных участках. Сегодня в Гродненской области на данный момент трудоустроено около 400 молодых людей. Первые отряды, как правило, приступают к работе еще в марте, но большинство ребят трудится во время летних каникул. Для них это возможность хорошо провести время, приобрести новых друзей, получить опыт и, конечно, заработать.

В Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра – студотряды набирают популярность-13

Божена Букейко, боец студенческого сельскохозяйственного отряда «Поречанка» имени Героя Советского Союза Н.Т. Овчинникова:
В студенческих отрядах ты открываешься по-новому. Ты выходишь совершенно другим человеком, более взрослым, более самостоятельным, уверенным в себе.

В Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра – студотряды набирают популярность-16

Мария Швецова, командир студенческого педагогического отряда «Сузорье» имени Героя Советского Союза К.С. Заслонова:
В этом году заканчиваю университет по специальности «Логопедия», для меня работа в лагере является в приоритете, так как я получаю опыт работы с детьми, общение. В дальнейшем это мне пригодится в работе.

В Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра – студотряды набирают популярность-19

Сегодня в Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра. Торжественное мероприятие на Кургане Славы объединило более 200 представителей студотрядовского движения: командиров, комиссаров, бойцов, а также ветеранов.

В Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра – студотряды набирают популярность-22

Ирина Енджеевская, ветеран студотрядовского движения:
Наша страна нуждалась и нуждается в молодых людях, в энергии молодежной. Я всегда присутствую на таких мероприятиях, потому что это очень важно знать, что твое дело, наше дело, поскольку ветеранов много, наше дело продолжается.

В Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра – студотряды набирают популярность-25

Желающих присоединиться к студотрядовскому движению ежегодно становится больше. Только в Гродненской области в 2023 году трудоустроили более 7,5 тысячи молодых людей. Сейчас около 260 организаций предложили уже порядка 8 тысяч рабочих мест. Трудиться молодые люди будут не только в пределах своего региона.

В Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра – студотряды набирают популярность-28

Наталья Станюкевич, второй секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Планируем еще отправить на республиканские трудовые проекты, это в город Минск и в Новополоцк. С удовольствием всегда выезжают для работы в Российскую Федерацию. Сегодня у нас отправляются для работы в Анапу, это два детских оздоровительных лагеря «Морская волна» и «Орленок», два сервисных отряда и один медицинский.

В Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра – студотряды набирают популярность-31

Главное событие торжественного открытия – вручение трудовых путевок. Кроме этого, молодые люди возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Продолжилось мероприятие квизом, посвященным 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и кинопоказом белорусской ленты «Время вернуться». Этой теме студотряды будут уделять особое внимание на протяжении всего трудового семестра.

# Стройотряды в Беларуси # общество # Наталья Станюкевич

Другие новости рубрики

Все новости
«Ничего не нужно доказывать». Как выглядит женщина-руководитель?
28 мая 2024 20:09

«Ничего не нужно доказывать». Как выглядит женщина-руководитель?

«Узкопрофильные специалисты». Какими вопросами занимаются юристы ООО «ЮрШеффГруп»?
28 мая 2024 20:03

«Узкопрофильные специалисты». Какими вопросами занимаются юристы ООО «ЮрШеффГруп»?

«Лицензированный вид деятельности». Кто может встать у руля юридической компании?
28 мая 2024 20:02

«Лицензированный вид деятельности». Кто может встать у руля юридической компании?

Абонентское сопровождение под ключ. С какими запросами обращаются в юридическую компанию «ЮрШеффГруп»?
28 мая 2024 20:01

Абонентское сопровождение под ключ. С какими запросами обращаются в юридическую компанию «ЮрШеффГруп»?

Полный спектр юридических услуг. Какие международные проекты сопровождает ООО «ЮрШеффГруп»?
28 мая 2024 20:00

Полный спектр юридических услуг. Какие международные проекты сопровождает ООО «ЮрШеффГруп»?

Лукашенко: такой солнечной погоды, как сегодня в Могилёве, на информационном фронте не будет
28 мая 2024 19:39

Лукашенко: такой солнечной погоды, как сегодня в Могилёве, на информационном фронте не будет

Лукашенко про нехватку критики в СМИ: сделали крен на то, что всё хорошо, а не всё хорошо
28 мая 2024 19:35

Лукашенко про нехватку критики в СМИ: сделали крен на то, что всё хорошо, а не всё хорошо

Спицын: у нас всё ещё подбирают на руководящие посты молчалиных, а многие мимикрируют
28 мая 2024 19:20

Спицын: у нас всё ещё подбирают на руководящие посты молчалиных, а многие мимикрируют

Спицын: у белорусского народа всё в порядке с мозгами, поэтому превратить Беларусь во вторую Украину не вышло
28 мая 2024 19:05

Спицын: у белорусского народа всё в порядке с мозгами, поэтому превратить Беларусь во вторую Украину не вышло

В трёх районах Минской области введён запрет на посещение лесов – нарушителям грозят штрафы
28 мая 2024 19:02

В трёх районах Минской области введён запрет на посещение лесов – нарушителям грозят штрафы

Около сотни учащихся школ Минска встретились с Героем Беларуси Мариной Василевской
28 мая 2024 19:02

Около сотни учащихся школ Минска встретились с Героем Беларуси Мариной Василевской

Лукашенко о мечте стать журналистом: я статьи не носил, было хуже – я носил свои стихи!
28 мая 2024 19:02

Лукашенко о мечте стать журналистом: я статьи не носил, было хуже – я носил свои стихи!