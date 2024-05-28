В Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра – студотряды набирают популярность

Новые друзья, бесценный опыт и первые деньги. В Беларуси набирают популярность студенческие отряды. Из года в год к движению присоединяется все больше и больше молодых людей. Они работают в сельском хозяйстве, на заводах, стройках, в больницах и детских лагерях. Заявки на работу в этом году уже подали более 23 тысяч человек по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно 28 мая состоялось открытие третьего трудового семестра.

Наталья Пархутик учится в Гродненском политехническом колледже. Ее будущая специальность – техник-механик. Сейчас девушка в составе студенческого производственного отряда работает на одном из гродненских заводов. С предприятием Наталья познакомилась еще во время своей предыдущей практики. Теперь она не только шлифовщица, но еще и командир.

Наталья Пархутик, командир студенческого производственного отряда «Принеманский строитель» имени Героя Советского Союза К.С. Заслонова:

Я обрабатываю крестовину. Надо предварительное шлифование, то есть, ее прошлифовать, чтобы она была гладенькая, чистая, чтоб она блестела, можно так сказать.

Сергей Пилютик, начальник смены завода:

Для нас это огромная помощь в плане производства. Молодые, энергичные приходят, мы очень рады, что с такими людьми нам приходится работать.

Всего в составе этого студенческого отряда около 20 человек. Все они работают на разных участках. Сегодня в Гродненской области на данный момент трудоустроено около 400 молодых людей. Первые отряды, как правило, приступают к работе еще в марте, но большинство ребят трудится во время летних каникул. Для них это возможность хорошо провести время, приобрести новых друзей, получить опыт и, конечно, заработать.

Божена Букейко, боец студенческого сельскохозяйственного отряда «Поречанка» имени Героя Советского Союза Н.Т. Овчинникова:

В студенческих отрядах ты открываешься по-новому. Ты выходишь совершенно другим человеком, более взрослым, более самостоятельным, уверенным в себе.

Мария Швецова, командир студенческого педагогического отряда «Сузорье» имени Героя Советского Союза К.С. Заслонова:

В этом году заканчиваю университет по специальности «Логопедия», для меня работа в лагере является в приоритете, так как я получаю опыт работы с детьми, общение. В дальнейшем это мне пригодится в работе.

Сегодня в Гродно состоялось открытие третьего трудового семестра. Торжественное мероприятие на Кургане Славы объединило более 200 представителей студотрядовского движения: командиров, комиссаров, бойцов, а также ветеранов.

Ирина Енджеевская, ветеран студотрядовского движения:

Наша страна нуждалась и нуждается в молодых людях, в энергии молодежной. Я всегда присутствую на таких мероприятиях, потому что это очень важно знать, что твое дело, наше дело, поскольку ветеранов много, наше дело продолжается.

Желающих присоединиться к студотрядовскому движению ежегодно становится больше. Только в Гродненской области в 2023 году трудоустроили более 7,5 тысячи молодых людей. Сейчас около 260 организаций предложили уже порядка 8 тысяч рабочих мест. Трудиться молодые люди будут не только в пределах своего региона.

Наталья Станюкевич, второй секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Планируем еще отправить на республиканские трудовые проекты, это в город Минск и в Новополоцк. С удовольствием всегда выезжают для работы в Российскую Федерацию. Сегодня у нас отправляются для работы в Анапу, это два детских оздоровительных лагеря «Морская волна» и «Орленок», два сервисных отряда и один медицинский.