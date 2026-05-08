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В МЧС сообщили, что из-за непогоды в Беларуси пострадали 4 населенных пункта

08 мая 2026 10:57
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В МЧС сообщили, что из-за непогоды в Беларуси пострадали 4 населенных пункта-0

Белорусские спасатели устраняют последствия сильного ветра, который затронул четыре населенных пункта в Брестской, Минской и Могилевской областях. Об этом сообщает МЧС.

Повреждены крыши жилого дома, объекта соцкультбыта и трех сельхоззданий. Также зафиксированы случаи падения деревьев – больше всего в Могилевской области. Спасатели занимаются распиловкой и уборкой поваленных деревьев. Пострадавших нет, продолжаются восстановительные работы.

По прогнозам, неблагоприятная погода сохранится: ожидаются сильные дожди, похолодание и возможные перебои с электроснабжением.

Фото: скриншот видео МЧС

# общество

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