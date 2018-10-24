Прямой эфир

В Гродно появились тактильные пешеходные переходы

24 октября 2018 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С их помощью незрячие люди смогут лучше ориентироваться на улице и, что особенно важно, быть самостоятельными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конструкция простая: в начале и в конце пешеходного перехода уложены специальные плиты с выпуклостями.

В Гродно появились тактильные пешеходные переходы-1

Человек с тростью может легко понять, что в этом месте начинается проезжая часть. В Гродно такие переходы пока оборудованы в двух микрорайонах. Их уже оценили незрячие местные жители.

В Гродно появились тактильные пешеходные переходы-4

Павел Янушкевич, житель Гродно:
Немного в сторону увело, и ты уходишь в сторону, а здесь ты чётко понимаешь, что ты уже на пешеходном переходе, что ты правильно подошёл к нему.

В Гродно появились тактильные пешеходные переходы-7

Ирина Новикова, председатель Гродненской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению:
Теперь, когда по новым нормам уровень перепада пешеходной части с проезжей частью должен быть минимальным, а лучше всего в ноль – это очень полезно людям, передвигающимся на колясках и мамам с колясками, но это очень опасно для людей незрячих.

В Гродно появились тактильные пешеходные переходы-10

В Гродно сегодня проживают 500 незрячих людей. Поэтому практику обустройства таких заметных пешеходных переходов в городе продолжат. Напомним, с 1 октября в стране вступил в силу новый закон по безбарьерной среде, который предписывает использовать тактильную плитку не только на улицах, но и в общественных зданиях.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Павел Янушкевич # Ирина Новикова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Молочные реки. Жители Вилейского района жалуются на неприятный запах с полей
23 октября 2018 20:23

Молочные реки. Жители Вилейского района жалуются на неприятный запах с полей

Создавая бренды. О чём новый туристический проект «Минщина удивительная»?
23 октября 2018 20:22

Создавая бренды. О чём новый туристический проект «Минщина удивительная»?

В Минске появится ещё 5 платных парковок
23 октября 2018 20:18

В Минске появится ещё 5 платных парковок