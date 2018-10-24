В Гродно появились тактильные пешеходные переходы

Новости Беларуси. С их помощью незрячие люди смогут лучше ориентироваться на улице и, что особенно важно, быть самостоятельными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конструкция простая: в начале и в конце пешеходного перехода уложены специальные плиты с выпуклостями.

Человек с тростью может легко понять, что в этом месте начинается проезжая часть. В Гродно такие переходы пока оборудованы в двух микрорайонах. Их уже оценили незрячие местные жители.

Павел Янушкевич, житель Гродно:

Немного в сторону увело, и ты уходишь в сторону, а здесь ты чётко понимаешь, что ты уже на пешеходном переходе, что ты правильно подошёл к нему.

Ирина Новикова, председатель Гродненской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению:

Теперь, когда по новым нормам уровень перепада пешеходной части с проезжей частью должен быть минимальным, а лучше всего в ноль – это очень полезно людям, передвигающимся на колясках и мамам с колясками, но это очень опасно для людей незрячих.