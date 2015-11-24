В Гродненской области две пенсионерки открыли свою мастерскую по ремонту обуви

Новости Беларуси. Герои следующего сюжета из своих календарей выходные вычеркнули напрочь. И это несмотря на то, что могут себе позволить вообще исключить будни. Речь о пенсионерках из Мостов, которые решили открыть свое дело. Они запустили мастерскую по ремонту обуви. И сегодня стали практически монополистами в райцентре. О рентабельности говорят очереди. Клиенты довольны качеством.

Подруги Валентина Кадач и Тереза Семенович с первого взгляда могут определить даже самый сложный дефект в обуви. И немудрено, женщины уже больше тридцати лет работают сапожниками. Сначала трудились на других, потом проанализировали рынок и рискнули — открыли собственное дело.

Рассчитывать было не на кого, в маленьком райцентре они первыми начинали подобный бизнес. Оформили все документы, сняли помещение и стали ждать клиентов.

Тереза Семенович, мастер по ремонту обуви:

Сразу работы у нас не было, мы сидели, выжидали, чтобы кто-то пришел и принес.

И вот тут пришлось изучать основы мвркетинга. Соорудили рекламный баннер, разместили объявление в местной газете. Помогло и сарафанное радио, благо в своей профессии подруги — настоящие профи.

Подруги-партнеры сначала все деньги пускали в производство. Постепенно приобрели оборудование, наладили поставки материалов. Как результат — сегодня от клиентов нет отбоя. Заказы расписаны на недели вперед.

Ольга Хорошко, житель Мостов:

к сезону всегда приносим обувь, ремонтируем. Ремонтируют всегда качественно, быстро. Если попросишь, то в самые ближайшие сроки.

Андрей Бусел, житель Мостов:

Пользовался, устраивает, сделали хорошо, поэтому пришел второй раз

Сегодня делать бизнес доходным помогает и льготное налогообложение, поскольку работают подруги в небольшом городке. Мастерицы берутся за заказы любой сложности и о пенсии пока не помышляют. Еще детям и внукам помогают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Кадач, мастер по ремонту обуви:

Мы очень рады, что выбрали эту профессию. И с годами пришло на ум, что действительно мы нужны людям.